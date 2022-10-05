На Казанской ярмарке три дня будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

На Казанской ярмарке в рамках выставки «Индустрия здоровья» заработал мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава города.

Там можно привиться от гриппа и коронавируса. 5—6 октября пункт работает с 10.00 до 16.00, 7 октября — с 10.00 до 13.00.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На этой неделе в Казани свернули работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро. Привиться можно в круглосуточном пункте вакцинации на ул. Чуйкова, 54, а также в торговом центре «Южный».



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Татьяна Леухина