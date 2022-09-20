Минфин США заявил, что будет добиваться от Турции сокращения использования платежной системы «Мир»

США будут сотрудничать с Турцией по вопросу ограничения российской платежной системы «Мир» за пределами России. Об этом заявила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг.

В ведомстве считают, что Турция помогает россиянам игнорировать санкции. В США озабочены тем, что Россия имеет возможность обходить ограничительные меры, введенные на фоне спецоперации на Украине. Туристы за пределами России могут расплачиваться картами российской национальной платежной системы «Мир», пишет «Прайм».

Фото: realnovremya.ru

Вчера стало известно, что Турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир».



На прошлой неделе Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.

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Татьяна Леухина