Товарооборот Татарстана и Турции за первый квартал 2022 года составил $142,7 миллиона

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Товарооборот между Татарстаном и Турцией по итогам первого квартала 2022 года составил $142,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.



Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде подчеркнул, что развитие татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества способствует укреплению отношений России и Турции.

Отдельно на встрече президент Татарстана отметил активность посла Турции в урегулировании вопроса, связанного с компанией «Гемонт»:

— Самое главное для нас закрыть все обязательства перед людьми, нам важно, чтобы люди не пострадали. Сейчас этот вопрос уже решается, — сказал он.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, по итогам 2021 года товарооборот между Татарстаном и Турцией составил $563,7 млн — это на 55,8% выше уровня 2020 года. Много это или мало — выясняло «Реальное время».

В середине июня ООО «Гемонт», дочерняя компания турецкой Gemont, сообщила о намерении подать заявление о собственном банкротстве. На прошлой неделе стало известно, что «Нижнекамскнефтехим» обеспечит целевое финансирование погашения задолженности «Гемонтом» перед сотрудниками.



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Маргарита Головатенко