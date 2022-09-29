Рустам Минниханов принял участие в открытии Всемирных игр кочевников в Турции

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Турции с краткосрочным рабочим визитом. Вместе с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом он принимает участие в открытии Всемирных игр кочевников. На мероприятии присутствует президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Всемирные игры кочевников — крупнейший международный проект, объединяющий вокруг себя тюркоязычные страны. И направлен на возрождение и сохранение их культуры. В дисциплине көрәш на Всемирных играх кочевников принимают участие и 15 спортсменов из Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил президента Турции за приглашение и отметил, что сближение России с исламским миром строится в том числе на культурно-цивилизационной основе.

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Маргарита Головатенко