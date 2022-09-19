Турецкие банки приостановили работу с российской платежной системой «Мир»

Турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир». Об этом пишет Reuters.

Isbank объявил, что стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.

Фото: pixabay.com

В банкоматах Denizbank при попытке снять турецкие лиры, пользователю сообщается об ошибке и возвращается обратно карта.

Три крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы «Мир», уточняет ТАСС.

На прошлой неделе Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.

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Татьяна Леухина