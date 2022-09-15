Прокурор Татарстана огласил обвинение по делу о двойном убийстве в Чистополе

Фото: прокуратура РТ

Сегодня перед Верховным судом РТ предстал 51-летний Рузель Бакиров, обвиняемый в убийстве двух человек с особой жестокостью, краже и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Дело рассматривает зампред по уголовным делам Максим Беляев, гособвинение поддерживает прокурор республики Илдус Нафиков вместе с подчиненным Наилем Уразбаевым.



Преступления совершены в Чистополе в ночь на 18 ноября 2021 года.

По версии следствия, в ту ночь подсудимый был в гостях у своего знакомого, и в ходе застолья между ним и хозяином дома возникла ссора. Словами не обошлось. Как считают силовики, хозяин получил от гостя 21 удар топором по голове, после чего обвиняемый решил избавиться и от третьего участника застолья, который раньше ушел спать в зал. Бакирова обвиняют в том, что он нанес спящему 14 ударов топором. А потом забрал телевизор, приставку и электрическую бритву, а перед уходом поджег дом.

Сегодня на заседании огласили обвинение по этому делу. После чего подсудимый заявил — вину признает по всем эпизодам и очень раскаивается.