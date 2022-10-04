H&M начал закрывать магазины в России

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) приступил к окончательному закрытию своих магазины в России. В оставшихся продолжается распродажа остатков, пишет «РИА Новости».

H&M принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании. Сеть магазинов приостановила продажи еще в марте в связи с проведением спецоперации РФ на Украине.



Фото: wikimedia.org

В конце августа в трех торговых центрах Казани — «Южном», «Парк Хаусе» и «Меге» — стартовала распродажа ретейлера. Тогда сообщалось, что магазины будут работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не будут распроданы.



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Татьяна Леухина