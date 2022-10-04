Верховный суд США отказал Украине во вмешательстве в дело с «Татнефтью»

Фото: ПАО «Татнефть»

Украина не смогла добиться участия Верховного суда США в ее деле с компанией «Татнефть». Спор связан с компанией «Укртатнафта».

Верховный суд США отказал Киеву в ходатайстве о передаче дела, пишет «РИА Новости». Это означает, что его рассмотрят в нижестоящих судебных инстанциях, которые уже вставали на сторону «Татнефти» при разбирательстве. Оно уже проходило через суды Москвы, Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа и Лондона.

«Укртатнафта», из-за которой возник спор, создана в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего НПЗ Украины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спор между Украиной и «Татнефтью» коммерческий. Киев может выйти из него, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 миллионов компенсации за потерю доли в «Укртатнафте», заявили в пресс-службе компании в феврале 2022 года.



В конце мая стало известно, что на Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Под арест попали 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, арестованы 118 бензовозов и автомобилей.

В июне сообщалось, что все арестованные на Украине активы «Татнефти» перешли под управление государства. «Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен», — сообщили в Государственном бюро расследований страны.



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Татьяна Демина