В Казани и Челнах могут открыться дилерские центры автозавода «Москвич»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России. Прием заявок на получение статуса официального дилера стартовал 3 октября.

Дилерские центры планируется открыть в Казани, Набережных Челнах, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.

На заводе допустили, что список городов, где появятся дилерские центры, может расшириться, пишет ТАСС.

Фото: mos.ru

В августе власти Москвы и КАМАЗ подписали документ об инвестировании в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Челнинское предприятие приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.



В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».



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Татьяна Леухина