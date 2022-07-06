КАМАЗ и правительство Москвы заключили соглашение об организации производства машин на заводе «Москвич»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



На первом этапе завод займется крупноузловой сборкой двух типов легковых машин — с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля. Компоненты для них планируют закупать в дружественных государствах от разных производителей.

Расширить использование отечественных компонентов в собираемых на «Москвиче» машинах намерены на втором этапе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. На третьем этапе на заводе запустят производство электромобилей из ключевых российских компонентов.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Напомним, что, по прогнозам аналитиков, к наступлению 2040 года на электромобили перейдет практически 100% населения мира, так как уже к этому моменту времени планируется полное прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Напомним, бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич» в июне.



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Данила Сергеев