КАМАЗ вместе с московскими властями инвестирует в «Москвич» 5 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы и КАМАЗ инвестируют в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра российской столицы.

Финансирование будет обеспечено в течение 60 дней после заключения договора. Кроме того, КАМАЗ приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июля московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



Позже на КАМАЗе рассказали, что до конца текущего года на московском автомобильном заводе «Москвич» выпустят около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч.



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Татьяна Леухина