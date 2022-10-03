Главное о коронавирусе на 3 октября: в России продолжает снижаться заболеваемость, в КНДР снова надели маски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сокращается число госпитализаций

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 370 человек. Всего на 3 октября в республике зарегистрировано 181 104 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 173 892 человека, за минувшие сутки — 335. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 43 человек.

В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 26 сентября по 2 октября в республике госпитализировали 438 человек. Это почти в 1,5 раза меньше, чем за предыдущую неделю. До этого на протяжении двух недель наблюдался рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

За неделю (с 26 сентября по 2 октября) в Татарстане выявили 4 008 случаев заражения коронавирусом. Это в 1,55 раза меньше по сравнению с предыдущей неделей. С 19 по 25 сентября выявили 6 229 случаев коронавируса, а с 12 по 18 сентября — 6 787. С 5 по 11 сентября число зараженных составило 4 542.

В России остановился рост смертности

За последние сутки в России выявили 24 158 случаев коронавируса, выздоровели 35 294 человека. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 073 185, а выздоровевших — до 20 175 902. Госпитализировали за сутки 1 088 человек. Умер за сутки 91 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 387 559 человек.

На прошедшей неделе в России зарегистрировано на 27,6% меньше случаев заражения коронавирусом, чем на прошлой. С 26 сентября по 2 октября оперштаб зафиксировал 256 106 заражений. С 19 по 25 сентября — 353 826.

На прошедшей неделе в России остановился рост смертности. С 26 сентября по 2 октября зарегистрировано 711 смертей из-за COVID-19. С 19 по 25 сентября — 712. До этого численность летальных исходов увеличивалась.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день проведено более 313 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Такие данные приводит Роспотребнадзор. За последние сутки проведено 119 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 313 человек.

Коронавирус способен оказать негативное влияние, в том числе на зрение. Об этом рассказал офтальмолог Иван Пронкин. Симптомы вариативны: от воспаления глаз во время болезни до ухудшения зрения после.

Ярославский губернатор Михаил Евраев вышел на очный формат работы после перенесенного коронавируса. «Контрольный тест на коронавирус пришел отрицательный! Возвращаюсь к полноценному формату работы — с публичными мероприятиями и живым общением», — заявил он в своем telegram-канале.



Впервые с мая 2020 года в мире из-за коронавируса за месяц умерло менее 50 тысяч человек

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 618 050 569 раз, 6 546 862 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 397 885). На второй строчке — Индия (44 597 498), на третьей — Франция (35 608 285), на четвертой — Бразилия (34 672 524), на пятой — Германия (33 386 229).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 059 605). За ними следуют Бразилия (686 036), Индия (528 701), Россия (379 635, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 131).



За время пандемии было сделано 9 056 085 073 инъекции вакцины против коронавируса.

Впервые с мая 2020 года в мире из-за коронавируса за месяц умерло менее 50 тысяч человек. В сравнении с показателями августа в сентябре смертность снизилась в 1,7 раза. При этом число новых подтвержденных случаев уменьшилось на 40%.

Жители КНДР снова стали носить маски в общественных местах. В Сети появились фотографии с различных массовых мероприятий, на которых запечатлены люди в масках. По данным южнокорейской разведки, в пограничных регионах КНДР началась кампания по вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые выяснили, что человек может передавать болезни животным. Так, например, у оленей, норок и горилл обнаружен вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Это опасно как для животных, так и для людей. При обратной передаче вируса его становится сложнее устранить.

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Елизавета Пуншева