В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 26 сентября по 2 октября в Татарстане госпитализировали 438 человек, заразившихся коронавирусом. Это почти в 1,5 раза меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

До этого на протяжении двух недель в Татарстане наблюдался рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, с 12 по 18 сентября в республике в больницы попали 632 человека, а с 19 по 25 сентября — 645.



По данным на конец сентября, в Татарстане свободно около 15—20% коек для пациентов с коронавирусом. В Минздраве республики заверяют, что мест для заболевших в госпиталях достаточно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зафиксировано 180 734 случая заражения коронавирусом. Вылечились от него с начала пандемии 173 557 жителей республик, умерли — 2 004. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина