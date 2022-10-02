Словакия изготовит для Украины гаубицы, а США выделит по $1,5 млрд ежемесячно

В Словакии намерены изготовить 16 новых гаубиц Zuzana 2 для Украины. Об этом сегодня сообщило Словацкое радио. Финансировать работы будут совместно Германия, Дания и Норвегия, они обойдутся в 92 миллиона евро.

Кроме того, как заявляет Bloomberg, власти США заявили о готовности ежемесячно выделять Украине по $1,5 миллиарда течение всего конфликта с Россией. Американские власти призывают к аналогичным действиям и страны Евросоюза.

Вместе с этим уже 9 из 30 стран, входящих в НАТО, одобрили ускоренное вхождение в североатлантический альянс Украины. Вступили за такое решение Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вхождении в НАТО сразу после подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. При этом для самих властей США такое решение стало сюрпризом.

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Артем Гафаров