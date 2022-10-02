Девять стран поддержали вступление Украины в НАТО

Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия поддержали вступление Украины в НАТО. Совместное заявление президентов этих стран опубликовано на сайте польского лидера Анджея Дуды, сообщает РБК.

— Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины, — говорится в заявлении.

Под заявлением, кроме польского лидера, подписались также президенты Чехии Милош Земан, Эстонии Алар Карис, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Северной Македонии Стево Пендаровски, Черногории Мило Джуканович, Румынии Клаус Йоханнис и Словакии Зузана Чапутова.

Фото: wikimedia.org

Политики подчеркнули, что их страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают «попыток России аннексировать какие-либо украинские территории». Ко всему прочему, они потребовали от России немедленно покинуть все занятые территории и призвали всех союзников нарастить военную помощь Украине.



Напомним, Украина подала заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Такое решение стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.



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Илина Хакимова