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Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 7,4%

08:57, 03.10.2022
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 7,4%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 522 рубля. По сравнению с концом прошлого года она выросла на 7,4%, следует из данных Росстата.

Вместе с этим по отношению к июлю этого года в августе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в республике незначительно снизилась. Показатель оказался меньше на 0,8%.

В целом в Приволжском федеральном округе в августе 2022-го стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 918 рублей. По сравнению с декабрем прошлого года она выросла 7,6%.

Самая высокая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов ПФО зарегистрирована в Нижегородской области — 19 292 рубля. Самый низкий показатель в Мордовии — 16 934 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг регионов ПФО по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в августа 2022-го сложился следующим образом:

  • Нижегородская область — 19 292 рубля;
  • Пермский край — 19 133 рубля;
  • Самарская область — 18 289 рублей;
  • Башкирия — 18 283 рубля;
  • Кировская область — 18 124 рубля;
  • Ульяновская область — 18 100 рублей;
  • Удмуртия — 17 953 рубля;
  • Марий Эл — 17 671 рубль;
  • Пензенская область — 17 664 рубля;
  • Татарстан — 17 522 рубля;
  • Чувашия — 17 432 рубля;
  • Оренбургская область — 17 306 рублей;
  • Саратовская область — 17 138 рублей;
  • Мордовия — 16 934 рубля.

Напомним, в июне 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 661 рубль. В июле она оценивалась в 17 663 рубля.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан

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