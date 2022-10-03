Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 7,4%
В августе 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 522 рубля. По сравнению с концом прошлого года она выросла на 7,4%, следует из данных Росстата.
Вместе с этим по отношению к июлю этого года в августе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в республике незначительно снизилась. Показатель оказался меньше на 0,8%.
В целом в Приволжском федеральном округе в августе 2022-го стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 918 рублей. По сравнению с декабрем прошлого года она выросла 7,6%.
Самая высокая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов ПФО зарегистрирована в Нижегородской области — 19 292 рубля. Самый низкий показатель в Мордовии — 16 934 рубля.
Рейтинг регионов ПФО по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в августа 2022-го сложился следующим образом:
- Нижегородская область — 19 292 рубля;
- Пермский край — 19 133 рубля;
- Самарская область — 18 289 рублей;
- Башкирия — 18 283 рубля;
- Кировская область — 18 124 рубля;
- Ульяновская область — 18 100 рублей;
- Удмуртия — 17 953 рубля;
- Марий Эл — 17 671 рубль;
- Пензенская область — 17 664 рубля;
- Татарстан — 17 522 рубля;
- Чувашия — 17 432 рубля;
- Оренбургская область — 17 306 рублей;
- Саратовская область — 17 138 рублей;
- Мордовия — 16 934 рубля.
Напомним, в июне 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 661 рубль. В июле она оценивалась в 17 663 рубля.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым