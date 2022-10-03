Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 7,4%

В августе 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 522 рубля. По сравнению с концом прошлого года она выросла на 7,4%, следует из данных Росстата.

Вместе с этим по отношению к июлю этого года в августе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в республике незначительно снизилась. Показатель оказался меньше на 0,8%.

В целом в Приволжском федеральном округе в августе 2022-го стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 918 рублей. По сравнению с декабрем прошлого года она выросла 7,6%.

Самая высокая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов ПФО зарегистрирована в Нижегородской области — 19 292 рубля. Самый низкий показатель в Мордовии — 16 934 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг регионов ПФО по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в августа 2022-го сложился следующим образом:

Нижегородская область — 19 292 рубля;

Пермский край — 19 133 рубля;

Самарская область — 18 289 рублей;

Башкирия — 18 283 рубля;

Кировская область — 18 124 рубля;

Ульяновская область — 18 100 рублей;

Удмуртия — 17 953 рубля;

Марий Эл — 17 671 рубль;

Пензенская область — 17 664 рубля;

Татарстан — 17 522 рубля;

Чувашия — 17 432 рубля;

Оренбургская область — 17 306 рублей;

Саратовская область — 17 138 рублей;



Мордовия — 16 934 рубля.

Напомним, в июне 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 661 рубль. В июле она оценивалась в 17 663 рубля.



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Татьяна Демина