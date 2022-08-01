Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 8,2%

В июне 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 661 рубль. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 8,2%, следует из данных Росстата.



При этом по сравнению в маем этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане незначительно, но сократилась. В конце весны она оценивалась в 17 780 рублей.

В Татарстане стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июне оказалась меньше, чем в целом в Приволжском федеральном округе (18 162 рубля) и в России (20 070 рублей).

Фото: Максим Платонов

В ПФО самая большая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июне оказалась в Нижегородской области (19 492 рубля), в Пермском крае (19 376 рублей) и в Самарской области (18 548 рублей). Минимальная сумма оказалась в Мордовии (17 173 рубля).

Напомним, величина минимального потребительского бюджета в первом квартале 2022 года в Татарстане составила 19 424 рубля. По итогам второго квартала ее решили увеличить почти на 10%.

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Татьяна Демина