В июле стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17,6 тысячи

Фото: Максим Платонов

В июле 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 663 рубля. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 8,2%, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с июнем этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане незначительно, но увеличилась. В начале лета она оценивалась в 17 661 рубль.

В Татарстане стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июле оказалась меньше, чем в целом в Приволжском федеральном округе (18 043 рубля) и в России (19 668 рублей).

Фото: realnoevremya.ru

В ПФО самая большая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июне оказалась в Нижегородской области (19 316 рублей), в Пермском крае (19 201 рубль) и в Самарской области (18 425 рублей). Минимальная сумма оказалась в Мордовии (17 073 рубля).

Напомним, величина минимального потребительского бюджета в первом квартале 2022 года в Татарстане составила 19 424 рубля. По итогам второго квартала ее решили увеличить почти на 10%.



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Максим Кокунин