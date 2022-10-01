Женщин и студентов коммерческих вузов с госаккредитацией мобилизовать не будут

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Частичная мобилизация не коснется женщин, студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Об этом заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу.

— Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов.



Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина