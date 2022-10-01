Решение о переносе призыва на месяц связано с перегрузкой военкоматов, заявили в Кремле

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Он начинается с 1 ноября, на службу призовут 120 тысяч человек.

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Татьяна Леухина