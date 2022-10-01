Семьи мобилизованных могут получить бесплатную психологическую помощь
В Казани семьям мобилизованных окажут бесплатную психологическую помощь, консультировать будут специалисты центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», сообщили в мэрии города.
Круглосуточно звонки принимаются по телефону: +7(843)277-00-00. Встретиться с психологами лично можно с 9.00 до 17.30 в отделениях «Доверия» по адресам:
- ул. Кулахметова, 21 (Московский район);
- ул. Халтурина, 16 (Кировский район);
- ул. 8 Марта, 4 (Советский район);
- ул. Годовикова, 14, подъезд 2 (Авиастроительный район);
- ул. Салимжанова, 14 (Вахитовский район).
Также казанцы могут посетить занятия с элементами телесно-ориентированной терапии по снижению стресса.
В Казани создадут штаб поддержки семей мобилизованных, он будет взаимодействовать с родственниками получивших повестку. Штаб создали по поручению мэра города Ильсура Метшина, он лично его возглавляет.
Президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу. По итогам заседаний в оперативном порядке вся информация доводится до Минниханова.
В Татарстане также рассмотрят вопрос об организации выездных услуг нотариуса в пункты сбора мобилизованных, об этом накануне сообщила и. о. начальника юридического отдела Нотариальной палаты Татарстана Лилия Камалова.
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