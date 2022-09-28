В Татарстане рассмотрят возможность организации выездных услуг нотариуса в пункты сбора мобилизованных
В Татарстане рассмотрят вопрос об организации выездных услуг нотариуса в пункты сбора мобилизованных, сообщила и. о. начальника юридического отдела Нотариальной палаты Татарстана Лилия Камалова в программе «Новости Татарстана» на телеканале ТНВ.
Такую инициативу предложили жители в социальных сетях. Камалова поделилась, что после первого дежурства в KazanExpo нотариусы посмотрят, с какими вопросами к ним будут обращаться и будут оценивать, как можно будет решить вопрос об организации выездных услуг в пункты мобилизованных.
По ее словам, поток желающих получить услуги нотариуса среди мобилизованных республики вырос
— Довольно много обращаются. В основном доверенности, конечно, если будут совершать какие-то действия с машинами, квартирами и так далее. И волеизъявления — это касается как раз согласия на выезд ребенка за границу, на получение загранпаспорта ребенком и водительских удостоверений.
Камалова добавила, что властями региона принято решение производить льготы при оплате услуг правово-технического характера.
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