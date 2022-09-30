В сборный пункт мобилизованных жителей Татарстана привезли более 200 книг

Более 200 книг из библиотек Казани привезли в сборный пункт мобилизованных жителей Татарстана, сообщили в мэрии города.



На полках — художественная, историческая и научно-популярная литература. По необходимости ассортимент книг будут обновлять в соответствии с пожеланиями читателей.

Фото: kzn.ru

На территории сборного пункта по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова разместили мобильные бани, к открытию готовится отделение банка. Все мобилизованные будут обеспечены аптечкой, спальником и пенкой.

Фото: kzn.ru

Президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу. По итогам заседаний в оперативном порядке вся информация доводится до Минниханова.

В Казани создадут штаб поддержки семей мобилизованных, он будет взаимодействовать с родственниками получивших повестку. Штаб создали по поручению мэра города Ильсура Метшина, он лично его возглавляет.

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Маргарита Головатенко