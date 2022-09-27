«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча с клубом «Салават Юлаев» завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



В «Зеленом дерби» счет на пятой минуте второго периода открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Василия Токранова. На шестой минуте третьей двадцатиминутки преимущество казанцев удвоил Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачева и Кирилла Петрова. Третью шайбу забросил Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Динара Хафизуллина.

«Ак Барс» после победы занимает третью строчку Восточной конференции с 15 баллами после десяти игр. «Салават Юлаев» остается на пятой строчке в таблице, сыграв 11 матчей.

«Ак Барс» сегодня в своих соцсетях представил состав команды для матча «Зеленого дерби». Также сегодня «Ак Барс» представил новую форму в рамках предстоящих матчей. В отличие от предыдущей формы для «зеленого» противостояния, с груди и рукавов пропал национальный флаг Татарстана.

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Маргарита Головатенко