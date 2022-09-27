«Ак Барс» представил состав на «Зеленое дерби»

Фото: соцсети

«Ак Барс» в своих соцсетях представил состав команды для матча «Зеленого дерби» — игры казанцев с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Мифтахов встанет на ворота, Дыняк в первой тройке, а дебютантом станет Быков.

— Таким составом зарубимся в дерби, — объявили в telegram-канале команды.

Также сегодня «Ак Барс» представил новую форму в рамках предстоящих матчей. В отличие от предыдущей формы для «зеленого» противостояния, с груди и рукавов пропал национальный флаг Татарстана.

Первая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» пройдет сегодня в Уфе на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени и в 19.00 по уфимскому.



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Елизавета Пуншева