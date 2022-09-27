«Ак Барс» представил новую форму для матчей «Зеленого дерби» (фото)

Фото: пресс-службы ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях представил новый дизайон джерси для матчей в рамках «Зеленого дерби» — игр казанцев с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В отличие от предыдущей формы для «зеленого» противостояния с груди и рукавов пропал национальный флаг Татарстана. На плечах появились мелкие детали со стлилизованным барсом на плечах. В сообщении говорится, что это отсылки к национальному лакомству в двух соседних республиках чак-чаку.

Первая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» пройдет сегодня в Уфе на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание намечено на 17:00 по московскому времени и в 19:00 по уфимскому.