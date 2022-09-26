Министр просвещения назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими

Учителя в школе №88 в Ижевске, в которой сегодня произошла стрельба, спасали детей и проявили героизм, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



— Педагогическому коллективу хочу сказать, что учителя проявили героизм. Вначале выходили дети, затем шли учителя. Они спасали детей, жертвовали своей жизнью, — приводит «РИА Новости» его слова.

Во вторник ижевская школа будет работать в дистанционном режиме.



— Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах, — отметил Кравцов.

Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.



Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава.

По последним данным, в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.



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Маргарита Головатенко