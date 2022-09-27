Ремонтом дороги на казанском мосту «Миллениум» займется «Волгадорстрой»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ремонтом дорожного покрытия на мосту «Миллениум» в Казани займется ООО «Волгадорстрой», выяснило «Реальное время». Контракт с компанией заключили на 23,85 миллиона рублей — по начальной цене, установленной «Главтатдортрансом».

ООО «Волгадорстрой» оказалось единственным, кто заявился на участие в тендере. Конкурентов у компании не было.

Протяженность участка, который затронут работы, — более 800 метров. По заданию заказчика, «Волгадорстрой» должен отремонтировать проезжую часть моста и нанести разметку. Работы необходимо вести на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Завершить их требуется до 23 ноября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что в этом году дорогу на мосту «Миллениум» уже ремонтировали. Из-за этого там на неделю — с 3 по 10 августа — ограничивали движение, что становилось причиной пробок.

Напомним, ремонт ожидает «Миллениум» и в следующем году. Планируется решить вопрос по водоотведению. Это плановые мероприятия.

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Татьяна Демина