В Казани до 10 августа ограничат движение по мосту «Миллениум»

В Казани ограничат движение по мосту «Миллениум» — будут ремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Движение ограничат с 3 по 10 августа на участке от ул. Вишневского до ул. Амирхана. Работы будут проводить в ночное время — с 20.00 до 05.00.

Фото: Максим Платонов

С 3 по 15 августа в Казани ограничат движение по ул. Габишева. Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения для одного из жилых домов.



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Маргарита Головатенко