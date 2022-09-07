В Казани на ремонт моста «Миллениум» выделят почти 24 млн рублей

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на ремонт изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности покрытия казанского моста «Миллениум» за 23,8 млн рублей. Источником финансирования станет республиканский бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составит более 800 метров. Подрядчику необходимо отремонтировать проезжую часть моста и нанести разметку. Согласно техзаданию, работы будут производиться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Завершить работы необходимо до 23 ноября 2022 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 22 сентября, итоги подведут 26 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, этим летом на «Миллениуме» уже ремонтировали дорожное покрытие. Последний раз движение автотранспорта было ограничено с 3 по 10 августа на участке от ул. Вишневского до ул. Амирхана. Из-за дорожных работ возле моста и на нем неоднократно образовывались пробки, как, например, 1 и 2 августа — от начала моста до магазина «Леруа Мерлен».

В середине августа технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов рассказал, что мост «Миллениум» в Казани попал в программу ремонта.

— У нас большая программа заложена по ремонту моста «Миллениум». То есть это ремонтные работы. Я хочу сказать, этот мост не аварийный. Ремонтные работы тоже заложены, выполнены проектные работы, это вопрос по водоотведению по данному мосту, то есть там в определенные сроки проходит, необходимо плановые мероприятия выполнить, — пояснил он.

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Максим Кокунин