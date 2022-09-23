Bloomberg: ЕС хочет установить потолок цен на нефть после объявления частичной мобилизации в России

Страны ЕС планируют заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, в течение нескольких недель, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.



Источники издания утверждают, что после объявления в России частичной мобилизации вопрос установления потолка цен на нефть набирает обороты. Это может стать частью нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

Однако план установления порога на нефть из России может столкнуться с препятствиями, инициативу могут одобрить не все члены ЕС.

Фото: pixabay.com

Напомним, страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября этого года. При введении потолка цен государства планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.

На позапрошлой неделе заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адеймо недавно объявил о том, что Вашингтон примет меры против стран, которые собираются закупать нефть у России дороже готовившегося потолка цен.

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Маргарита Головатенко