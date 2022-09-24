В Набережных Челнах проходит первая отправка мобилизованных граждан

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах проходит первая отправка мобилизованных граждан. Проводить военных приехал глава города Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Магдеев произнес речь в поддержку мобилизованных, а также заверил, что их дети в школах будут питаться бесплатно, а за детский сад не будет взыматься оплата.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Вчера веером Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к верующим, изучив указ президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

— <...>Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в военных действиях в рядах российской армии<...> — говорится в обращении.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября. Также в ведомстве уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях, операторах связи и медиа.



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Максим Кокунин