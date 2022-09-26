В казанских пунктах вакцинации от COVID-19 закончилась «ЭпиВакКорона»
Двухкомпонентная вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» в столице Татарстана закончилась. Об этом свидетельствуют данные чат-бота «Вакцинация Казань».
На сегодняшний день привиться против COVID-19 жители города могут двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она доступна во всех районах Казани.
Напомним, неделю назад вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» была в наличии в Казани. До этого она долгое время отсутствовала.
По данным на 16 сентября, прививку против коронавируса сделали 2 734 119 жителей Татарстана. Повторную вакцинацию на эту дату прошли 475 тысяч человек, а должны — 1,45 миллиона.
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