В казанских пунктах вакцинации появилась «ЭпиВакКорона»
В казанских пунктах вакцинации появился препарат «ЭпиВакКорона». Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».
Жителям столицы Татарстана доступны двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
В пятницу замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщал, что прививку сделали 2 734 119 жителей республики. Татарстанцы выбирают как обычный, так иинтраназальный способ вакцинации против коронавируса. Соотношение примерно равное.
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