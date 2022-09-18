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В казанских пунктах вакцинации появилась «ЭпиВакКорона»

09:45, 18.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанских пунктах вакцинации появилась «ЭпиВакКорона»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанских пунктах вакцинации появился препарат «ЭпиВакКорона». Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

Жителям столицы Татарстана доступны двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Фото: скриншот

В пятницу замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщал, что прививку сделали 2 734 119 жителей республики. Татарстанцы выбирают как обычный, так иинтраназальный способ вакцинации против коронавируса. Соотношение примерно равное.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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