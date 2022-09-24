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ДУМ Татарстана обратилось к мусульманам республики в связи с частичной мобилизацией

10:20, 24.09.2022 2
ДУМ Татарстана обратилось к мусульманам республики в связи с частичной мобилизацией
Фото: dumrt.ru

Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к верующим, изучив указ президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Текст обращения опубликован на сайте ДУМ РТ.

Отмечается, что 23 сентября в Казани состоялось совместное рабочее заседание Совета улемов ДУМ РТ, Совета казыев ДУМ РТ и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета под председательством муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

— Не подвергаем сомнениям обоснованность решения Президента РФ, т.к. оно сформировано на основании экспертного мнения и компетентной оценки профессионалов ключевых ведомств нашей страны. Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в военных действиях в рядах российской армии. Мусульмане, присягнувшие Российской Федерации в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданским долгом, но и исламской обязанностью, — говорится в обращении.

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьКультура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:39
    Скорейшей Победы над нацистами.
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  • Анонимно 11:01
    Сидят в тепле, уюте и комфорте в ДУМе РТ, Госсовете, Госдуме и Совете Федерации и других органах госвласти и говорить "умные" и "смелые" слова может любой человек, даже не слишком умный. Пусть эти чиновники на личном примере покажут народу России, сходят военкоматы и потребуют не смотря на их возраст и состояние здоровья поехать на туда, куда сами призывают и отправляют народ страны, а именно на горячую передовую в соседнее- братскую страну.
    Если они в парламентах и служебных кабинетах мастера болтать заумные слова и призывать граждан страны к патриотизму и призывать ехать служить за кордон, не смотря на свой возраст и состояние здоровья, значить без проблем могут сидеть в окопах и защищать Россию.
    Чиновники и ДУМовцы РТ! действуйте, ждём от вас героических и мужественных подвигов.
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