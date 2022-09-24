ДУМ Татарстана обратилось к мусульманам республики в связи с частичной мобилизацией

Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к верующим, изучив указ президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Текст обращения опубликован на сайте ДУМ РТ.

Отмечается, что 23 сентября в Казани состоялось совместное рабочее заседание Совета улемов ДУМ РТ, Совета казыев ДУМ РТ и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета под председательством муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

— Не подвергаем сомнениям обоснованность решения Президента РФ, т.к. оно сформировано на основании экспертного мнения и компетентной оценки профессионалов ключевых ведомств нашей страны. Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в военных действиях в рядах российской армии. Мусульмане, присягнувшие Российской Федерации в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданским долгом, но и исламской обязанностью, — говорится в обращении.

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Максим Кокунин