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Минцифры России опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации

22:45, 23.09.2022
Минцифры России опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Минцифры России уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях, операторах связи и медиа.

Позже ведомство разъяснило, какие документы сотруднику СМИ необходимо взять в военкомат, если ему пришла повестка.

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Татьяна Леухина
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