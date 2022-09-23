Минцифры России опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.
Сегодня в Минцифры России уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях, операторах связи и медиа.
Позже ведомство разъяснило, какие документы сотруднику СМИ необходимо взять в военкомат, если ему пришла повестка.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым