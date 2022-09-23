Песков вновь опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых

Фото: Максим Платонов

Сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации более 300 тысяч человек — фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это все — фейки, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в России могут призвать 1,2 млн человек.

Вчера представитель Кремля опровергал информацию о мобилизации миллиона человек. Якобы эта информация содержалась в седьмом пункте указа о частичной мобилизации, который предназначается для служебного пользования.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина