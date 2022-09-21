В соседнем с Татарстаном регионе создали призывную комиссию по мобилизации граждан

В граничащей с Татарстаном Ульяновской области создали призывную комиссию по мобилизации граждан, ее возглавил губернатор области Алексей Русских, об этом он сообщил по итогам совещания с главами муниципальных образований.



На совещании губернатор Ульяновской области «дал ряд неотложных поручений»:

— Местные власти обязаны поддерживать постоянный контакт с военными комиссариатами. Тем более что все главы являются председателями призывных комиссий. В частности, руководители территорий должны оказать полное содействие по обеспечению проведения частичной мобилизации, в том числе по оповещению, сбору и доставке призванных граждан к местам прохождения службы, — указал Русских.

Фото: Татьяна Мицук (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сайте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня.

Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа.

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Маргарита Головатенко