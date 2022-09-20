Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума о признании субъектом России

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации, сообщает «РИА Новости».

— <...> вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни — мы единый народ-победитель, — заявили в Общественном совете.

Напомним, сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

19 сентября Общественная палата Луганской Народной Республики также (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя инициативу, заявил, что это и есть «логическое завершение освободительного процесса Донбасса». Также, по его словам, только таким образом Россия и Донбасс смогут «защитить русских на этой территории».

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Маргарита Головатенко