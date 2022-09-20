В Госдуме прокомментировали обращение ОП ДНР о проведении референдума для вхождения в состав России
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал обращение Общественной палаты ДНР к главе республики Денису Пушилину и выступил с инициативой провести голосование о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Парламентарий уверяет, что это и есть — «логическое завершение освободительного процесса Донбасса». Также, по его словам, только таким образом Россия и Донбасс смогут «защитить русских на этой территории».
— Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу, — приводит его слова RT.
Сегодня Общественная палата Луганской Народной Республики также (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России.
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