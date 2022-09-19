Общественная палата ЛНР попросила Пасечника немедленно провести референдум о вхождении в состав России

Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России.

По мнению общественников, этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.

— Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской Народной Республики. Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи нашего края, его возвращения к полноценной мирной жизни, — приводит ТАСС текст обращения.

Фото: wikimedia.org / Unknown author (встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре)

В начале сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября.



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Татьяна Леухина