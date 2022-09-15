Отопительный сезон в Казани планируют начать с 20 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Отопительный сезон в Казани планируют начать уже на следующей неделе. Пуск тепла в многоквартирные дома намечен на 20 сентября.

На сегодняшний день отопление подано в 162 детсада, 35 школ, восемь больниц и некоторые другие социальных объектов, сообщается на сайте мэрии Казани. Всего принято 454 заявки на подключение тепла в социальные объекты.

К отопительному сезону готово 98,6% жилого фонда столицы Татарстана. Это более 5,8 тыс. многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Отопительный сезон начался уже в 14 районах Татарстана. Согласно постановлению правительства России, тепло должно поступать в дома, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней.



По предварительному прогнозу Гидрометцентрa республики, в начале следующей неделе потеплеет до +26 градусов. Во вторник, когда запланирован старт отопительного сезона, днем ожидается от +18 до +23°С.

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Татьяна Демина