В МИДе рассказали о возобновлении переговоров с Украиной: будем исходить из ситуации «на земле»

Когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр считает, что Украине не разрешат вернуться к переговорам с Россией, передает «РИА Новости».

— Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне. Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре, — сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

В апреле Лавров отмечал, что специальная военная операция России на Украине завершится, как только будут реализованы и достигнуты заданные цели.

В начале июня министр заявлял в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. До этого, по его словам, Украина вроде бы выдвинула предложение о том, как решить вопрос. Россия эти предложения взяла за основу. Однако после запрета Запада позиция Киева на переговорах резко изменилась.



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Татьяна Леухина