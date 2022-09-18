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Гинцбург допустил, что летальность от COVID-19 может повыситься до 200 случаев в сутки

08:23, 18.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург допустил, что летальность от COVID-19 может повыситься до 200 случаев в сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России летальность от коронавируса может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, за прошедшие 1,5 месяца летальность от COVID-19 в России уже выросла в 3,5 раза.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Гинцбург допустил, что в России может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки, но «система здравоохранения с этим справится», пишет ТАСС.

На этой неделе директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире количество случаев смерти из-за COVID-19 снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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