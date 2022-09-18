Впервые с начала пандемии в Германии проводят «Октоберфест»

Фестиваль пива «Октоберфест», который отменялся два года подряд, впервые с начала пандемии вновь открылся в Мюнхене. Об этом сообщает ТАСС.

События продлится до 3 октября, при этом каких-либо коронавирусных ограничений не введено. Премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер предположил, что заражаемость возрастет, однако взрыва ожидать не стоит. «Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе [пандемии]», — заявил он.

Фото: pixabay.com

При этом министр здравоохранения Карл Лаутербах советует гостям фестиваля оставаться бдительными. «Не хочу портить всем настроение, но при посещении «Октоберфеста» нужно сохранять осторожность. Не советую ходить туда людям с хроническими заболеваниями», — отметил он.

«Октоберфест» — фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене, одно из самых больших народных гуляний в мире. Впервые он прошел 12 октября 1810 года в честь бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. До пандемии его посещало 6 миллионов человек ежегодно.

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Елизавета Пуншева