В Нижнекамске с понедельника будут работать выездные прививочные пункты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске с понедельника будут работать выездные пункты вакцинации. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

В понедельник, 19 сентября, привиться от гриппа и COVID-19 можно будет в здании «Патриот», ул. Центральная, 86 (9.00 — 10.00). Во вторник — в лицее №37, ул. Студенческая, 18а (14.00 — 15.00) и в МФЦ, ул. Школьный бульвар, 2 (10.00 — 13.00).

21 сентября выездной пункт будет работать в ОЦМ, пр.Химиков, 72б (9.00 — 10.00), в четверг — ОЦМ, ул.Юности, 8 (9.00 — 10.00).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пятницу вакцинация будет проходить в ОЦМ, пр. Шинников, 25а (9.00 — 10.00) и МФЦ, ул. Школьный бульвар, 2 (10.00 — 13.00).



Кроме того, в поликлиниках №1 (ул.Менделеева, 46) и №2 (пр.Строителей, 10д) можно вакцинироваться по будням с 7.30 до 18.30.

Выездные прививочные работы в Нижнекамске начали работу на этой неделе. Вакцинироваться от COVID-19 можно как внутримышечно, так и интраназально — пациент самостоятельно выбирает метод введения прививки.

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Татьяна Леухина