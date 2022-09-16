Соглашение о визовом режиме между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября

Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукаса Ридера.

Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии вслед за Евросоюзом решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.

Теперь к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. Так, ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, аппликанту потребуется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится до 45 дней.



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Напомним, на прошлой неделе Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.



Также в начале прошлой недели Еврокомиссия утвердила само предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, — сказала она.



31 августа в Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом отмечалось, что члены Евросоюза продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян».



Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.



Также с 19 сентября для граждан России вступит в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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Максим Кокунин