С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян

Запрет на въезд граждан России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступит в силу в ночь на 19 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

— Политическая воля Эстонии заключается в том, что с ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС, — сказал он.

Кроме того, обращаясь к россиянам, Рейнсалу заявил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Фото: pixabay.com

Вчера министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие 10 дней.

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. При этом окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.



Напомним, в начале августа посольство Латвии в России сообщило о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Сообщалось, что исключение составят только похороны близкого родственника.



На этой неделе Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане страны столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Кроме того, усложнится получение многократных виз.

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Максим Кокунин