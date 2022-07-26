В МИДе не исключили, что россиянам могут прекратить выдавать шенген

Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Сейчас российское дипломатическое ведомство наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

— В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии, — пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Волынкин подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.

При полном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, дипломатическое ведомство будет искать возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами.

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин также сообщил, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Среди них — некоторые государства Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай, Гонконг.

С 28 февраля прекратилось действие соглашения ЕС с Россией по упрощенной выдаче виз. Оно затронет дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. Им будет необходимо получать визы по стандартной процедуре.



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Татьяна Леухина