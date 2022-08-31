ЕС замораживает соглашение об упрощении визового режима с Россией

В Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией — предполагается, что это уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



По его словам, возможность для их получения сохраняется, но уже в гораздо меньших объемах. Боррель обозначил, что это — «общеевропейский подход, который предотвратит шоппинг виз» для россиян.

Несмотря на полную заморозку соглашения страны — члены Евросоюза продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян». О каких группах идет речь, не уточняется. Боррель упомянул лишь, что в ЕС не хотят «отрезать» от себя «россиян, которые против войны».

Еврокомиссии поручено подготовить предложения о том, как поступать с шенгенскими визами:

— Эта ситуация должна найти общий подход. Мы поручаем Еврокомиссии посмотреть на эту сложную ситуацю и дать инструкцию, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готов приостановить соглашение по визам с Россией. Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.

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Маргарита Головатенко